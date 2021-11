Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Zigaretten bei Einbruch gestohlen

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Dienstag brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in der Talstraße eine Seitentür einer Tankstelle auf und gelangen so in das Gebäudeinnere. Die Täter gelangten ebenfalls in die Räumlichkeiten des anliegenden Gebrauchtwagenhandels und einer Werkstatt. Als Beute erlangten die Zigaretten und ein Kfz Auslesegerät.

