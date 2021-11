Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Zwei Verletzte bei Unfall auf der Eichholzstraße

Gevelsberg (ots)

Eine 79-jährige Gevelsbergerin wollte am Montagmittag von der Berchemallee nach links auf die Eichholzstraße abbiegen und übersah dabei den von links kommenden 41-jährigen Gevelsberger, der auf der Eichholzstraße in Richtung Silschede fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrer leicht verletzt wurden. Sie wurden jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden mittels Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell