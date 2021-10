Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Ladendiebstahl gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Donnerstag (07.10.2021) um 14.30 Uhr entwendete ein unbekannter Mann eine Lederjacke in einem Bekleidungsgeschäft in der Elberfelder Straße. Der Ladendieb hielt sich zunächst in dem Verkaufsraum auf, bis er von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde. Die 22-Jährige gab an sich erkundigt zu haben, ob sie ihm helfen könne. Nachdem der Mann dies verneinte, ging er kurze Zeit später in Richtung Ausgang, nahm eine braune Lederjacke mit grauer Stoffkapuze und rannte plötzlich in Richtung Theater.

Er wurde als männlich, schlank, ca. 25-30 Jahre alt, etwa 175cm groß und mit dunkelblonden Haaren beschrieben. Er trug Sneaker, eine dunkelblaue Jeans, ein graues Oberteil sowie eine dunkelblaue Kappe. Auf der Oberseite des rechten Unterarms oberhalb des Handgelenks hatte er eine Tätowierung. Die Mitarbeiterin gab an, dass das Motiv wie eine Sonne oder ähnliches aussah. Die Polizei Hagen suchte im Umfeld nach dem Mann, konnte ihn jedoch nicht mehr ausfindig machen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell