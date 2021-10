Polizei Hagen

POL-HA: 40-Jährige bei Verkehrsunfall in Wehringhausen leicht verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen (07.10.2021) wurde eine 40-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in Wehringhausen leicht verletzt. Gegen 09.15 Uhr befuhr ein 36-jähriger Kamener mit seinem schwarzen Opel die Buscheystraße in Fahrtrichtung Bergischer Ring. Als er nach links in den Bergischen Ring einbog, musste er verkehrsbedingt abbremsen und anhalten. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein hinter ihm fahrender 44-jähriger Bonner mit seinem schwarzen Skoda auf den Opel des Kameners auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die 40-jährige Beifahrerin in dem Opel leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 4.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

