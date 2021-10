Polizei Hagen

POL-HA: Mann beschädigt geparktes Fahrzeug und begeht Unfallflucht

Hagen-Wehringhausen (ots)

In dem Parkhaus des AKH in der Grünstraße fuhr ein Mann am Mittwoch (06.10.2021) gegen 11 Uhr beim Rangieren in einen geparkten Renault. Ein Zeuge hörte mehrfach Geräusche von Kollisionen und sprach den Fahrer nach dem abgeschlossenen Parkvorgang auf den Unfall an. Dieser entgegnete, dass er den Vorfall bei der Pforte des Krankenhauses melden würde. Der Zeuge machte zur Vorsicht Fotos der beiden Autos und erkundigte sich eine Viertelstunde später, ob der Mann sein Wort auch gehalten hat. Hierbei stellte sich heraus, dass der VW-Fahrer den Unfall nicht gemeldet hat. Die Polizisten konnten den 59-Jährigen im weiteren Verlauf ausfindig machen. Er gab an, dass er davon ausgegangen sei keinen Schaden verursacht zu haben. Bei dem anderen Auto habe er nur ältere Schäden gesehen. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell