Polizei Hagen

POL-HA: Mann landet nach mehrfacher Ruhestörung im Polizeigewahrsam

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 06.10.2021, beschwerten sich Anwohner der Hochstraße gegen 00:20 Uhr das erste Mal bei der Polizei über eine Ruhestörung. Ein 47-jähriger Nachbar randalierte in seiner Wohnung, lärmte und schrie herum. Die Beamten suchten den Hagener auf und ermahnten ihn zur Ruhe. Dies schien den Mann auf Dauer nicht zu stören. Gegen 04:00 Uhr gingen erneut Anrufe seiner Nachbarn bei der Leitstelle ein. Dieses Mal drohte ihm die Streifenwagenbesatzung die Ingewahrsamnahme bei erneuter Ruhestörung an. Zu dieser kam es beim dritten Einsatz der Polizisten. Zwei Stunden später randalierte der 47-Jährige erneut in seiner Wohnung. Er war mit annährend zwei Promille stark betrunken. Eine Richterin ordnete die Unterbringung im Polizeigewahrsam an. (hir)

