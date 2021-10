Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Diebstahls und des Betruges - Wer kennt diese beiden Männer?

Hagen-Boele (ots)

Bereits am Samstagabend (07.08.2021) stahl ein bislang unbekannter Täter einer 69-jährigen Hagenerin in einem Boeler Supermarkt die Geldbörse aus der Handtasche. Darin befand sich unter anderem auch die ec-Karte der Frau. Sie sagte den Polizeibeamten, dass sie sich zwischen 18.00 und 19.00 Uhr in dem Geschäft in der Schwerter Straße aufgehalten hat. Ihre Handtasche hing dabei am Einkaufswagen. An der Kasse stellte die 69-Jährige dann fest, dass der Reißverschluss der Tasche geöffnet war und das Portemonnaie daraus fehlte. Später konnte festgestellt werden, dass der Unbekannte die ec-Karte noch am selben Tag mehrere Male unberechtigterweise zum Bezahlen in verschiedenen Geschäften verwendete. In einer Tankstelle in Düsseldorf filmte die vorhandene Videoüberwachungsanlage zwei Männer dabei, wie sie die Karte zum Zahlen benutzen. Zur Veröffentlichung der dadurch entstandenen Bilder liegt nun ein gerichtlicher Beschluss vor. Zeugen, die Angaben zur Identität der Männer oder zu deren Aufenthaltsort machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Zu den Fotos gelangen Sie über den folgenden Link:

https://url.nrw/TV07102021

