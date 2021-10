Polizei Hagen

POL-HA: Beleidigung und Bedrohung nach Streit im Straßenverkehr

Hagen-Emst (ots)

Aufgrund eines Wende- und Parkmanövers stritten sich Donnerstagabend (07.10.2021) zwei Männer in der Straße Am Waldesrand. Gegen 19.15 Uhr gerieten die beiden Hagener aneinander. Ein 47-Jähriger gab bei der Polizei an, dass ein 39-Jähriger seine Fahrertür aufgerissen und verbal aggressiv und bedrohlich zu ihm gesagt habe "Park vernünftig oder ich piek dich ab". Er habe sich bedroht gefühlt. Der 39-Jährige gab hingegen bei den hinzugerufenen Beamten an, dass er zwar auf das andere Fahrzeug zugegangen sei, bei diesem sei jedoch das Fenster geöffnet gewesen. Er sei dann direkt mit den Worten "Du Arsch, verpiss dich zu deinem Wagen" angesprochen worden. Beide Männer zeigten sich gegenseitig an. (arn)

