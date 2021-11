Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Diebe lassen zuvor gestohlenen Roller zurück

Ennepetal (ots)

In der Zeit vom 12.11.2021, um 14:00 Uhr, bis zum 14.11.2021, um 12:15 Uhr, entwendeten Unbekannte einen am Ennepetaler Bahnhof geparkten weißen Roller der Marke Longjia. Das Fahrzeug war mittels Lenkschloss gesichert. Der Roller konnte im Rahmen der Tatortaufnahme etwa 300 Meter vom eigentlichen Abstellort aufgefunden werden. Die Frontverkleidung wurde durch die Täter entfernt und am Bahnhof zurückgelassen. Es ist davon auszugehen, dass der oder die Täter den nicht fahrtüchtigen Roller entwenden wollten und merkten, dass der Roller nicht funktioniert. Daraufhin ließen die Täter den Roller auf der Bahnhofstraße zurück.

