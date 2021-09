Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg am 11.09.21

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am 10.09.21, um 19.50 Uhr, ereignete sich im Bad Harzburger Ortsteil Harlingerode, Landstraße, ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten, betrunkenen Fahrzeugführer. Der 53-jährige Mann aus Bad Harzburg war mit seinem Fahrzeug aufgrund von Trunkenheit mit seinem Fahrzeug beim Einbiegen von der Fahrbahn abgekommen. Dabei beschädigte er zunächst ein Verkehrszeichen und kam schließlich auf einem Findling zum Stehen. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Sein Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt wird die Schadenshöhe auf vorläufig 5.800 EUR eingeschätzt.

Hilflose Person

Am 10.09.21, um 15.20 Uhr, wurde dem Polizeikommissariat Bad Harzburg im Innenstadtbereich eine stark alkoholisierte, männliche Person, auf einer Bank liegend, gemeldet. Bei der Person handelte es sich um einen ausländischen 58-jährigen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik. Der Mann war derartig betrunken, dass er seinen Weg nicht mehr selbständig fortsetzten konnten. Aufgrund seines Zustandes bestand für den Mann eine Gefahr für sein Leib oder Leben, so dass er nach richterlicher Bestätigung dem Polizeigewahrsam in Goslar zugeführt wurde. Nach seiner Ausnüchterung wurde er von dort entlassen. I.A. Hertrampf, PHK

