POL-PDLD: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

76857 Münchweiler am Klingbach (ots)

Am 20.07.21, gg. 19:40 Uhr wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der L 493 zur Hauptstraße in Münchweiler tödlich verletzt. Der 60-jährige Kradfahrer aus dem Landkreis SÜW befuhr die L493 aus Richtung Klingenmünster in Fahrtrichtung Silz. An der Einmündung zur Hauptstraße missachtete eine 46-jährige Renault-Fahrerin ebenfalls aus dem Landkreis SÜW mit ihrem PKW die Vorfahrt des von links kommenden Motorradfahrers. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Motorradfahrer so schwer, dass er noch an der Unfallstelle nach erfolgloser Reanimation verstarb. Die PKW-Fahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Ein Gutachter wurde zur genauen Klärung des Unfallherganges eingeschaltet.

