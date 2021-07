Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Täterfestnahme nach Einbruch in Arztpraxis

Landau (ots)

Am Dienstagmorgen, dem 20.07.2021, gegen 04:30 Uhr, informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei darüber, dass ein männlicher Täter ein Fenster im Innenhof einer Arztpraxis in der Friedrich-Ebert-Straße aufhebelt. Durch unmittelbares Einschreiten der Polizei konnte der Täter im Gebäude gestellt und festgenommen werden. Der Täter führte diverse Einbruchsutensilien mit sich. In seinem Rucksack konnte ein aus der Praxis erbeutetes Sparschwein aufgefunden werden. Der erheblich vorbestrafte Täter kam infolgedessen in Untersuchungshaft. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

