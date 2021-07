Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zweiradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Bergzabern (ots)

Am 20.7.21, gg. 10:20 Uhr befuhren ein PKW und ein Motorad die Kurtalstraße in Fahrtrichtung Birkenhördt. Auf Höhe einer Bäckerei wollte der vorne fahrende 87 Jahre alte PKW-Fahrer nach links auf die dortigen Parkplätze abbiegen. Seiner Aussage nach habe er hierzu auch den Fahrtrichtungsanzeiger betätigt. Der nachfolgende 61 Jahre Motorradfahrer versuchte an diesem vorbei zu fahren. Im Abbiegevorgang des PKW kam es daraufhin zum Zusammenstoß. Hierbei verletzte sich der Motorrad Fahrer so schwer, dass er mit enem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es besteht aber keine Lebensgefahr. Der PKW-Fahrer blieb bis auf einen Schock unverletzt. Am Motrrad entstand darüber hinaus ein wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 6000.-EUR), am PKW rund 1000.- EUR Schaden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Zeugen werden gebeten sich bei der PI bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 oder per E-Mail: pibadbergzabern@polizei@rlp.de zu melden.

