POL-PDLD: A65 / NW-SÜD - PKW kracht gegen Reifenteile

Heute Morgen (20.07.2021, 06:15h) kollidierte eine 29jährige PKW Fahrerin auf der rechten Fahrspur der A65, kurz nach der Ausfahrt Neustadt Süd in Richtung Ludwigshafen, mit Teilen eines geplatzten LKW Reifens und einem komplett verlorenem LKW Reifen. Zwischen 06:00 Uhr und 06:15 Uhr muss sich an einem bislang unbekannten LKW der Schaden an seinen Reifen zugetragen haben. Ohne sich um die gefährlichen Hindernisse auf der Fahrbahn zu kümmern, fuhr der LKW nach einem kurzen STOP auf dem Seitenstreifen weiter. Die Fahrerin wurde zum Glück nur leicht verletzt, der Schaden an ihrem PKW beträgt rund 10.000EUR. Wegen der Reinigung von ausgelaufenen Betriebsstoffen, wie Öl und Benzin, muss die Fahrbahn noch bis mind. 09:00 Uhr halbseitig gesperrt werden. Zeugen, die Hinweise auf den unfallverursachenden LKW geben können, bittet die Polizei Edenkoben sich unter Tel. 06323 9550 zu melden.

