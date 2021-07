Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Alkohol macht 48-Jährigen aggressiv

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Der betrunkene Streit wird immer zum schlimmsten Streit. So kam es am frühen Sonntagmorgen (18.07.2021, 02.15 Uhr), zwischen zwei stark alkoholisierten Männern in einer Lokalität in der Luitpoldstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der ein 48 Jahre alter Mann mit 1,9 Promille einen 36-jährigen Gast mit 4,4 Promille am Hals packte und ihn in ein Gebüsch warf. Warum es zu dem Handgemenge kam, steht derzeit nicht fest. Zeugen, die die Streitigkeiten mitbekommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell