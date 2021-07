Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbrecher entwenden Blumenerde

Kapellen-Drusweiler (ots)

Am 17.07.21, zwischen 22:40 und 23:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter über einen Zaun in den Außenbereich eines Baumarktes in Kapellen-Drusweiler ein. Dort entwendeten sie mehrere Säcke mit Blumenerde. Der Abtransport dürfte mit einem Fahrzeug erfolgt sein. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

