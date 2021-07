Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Palme angezündet, geflüchtet, erwischt

Germersheim (ots)

Am 20. Juli 2021 wurde der Polizei Germersheim kurz nach Mitternacht eine brennende Palme am Paradeplatz in Germersheim gemeldet. Durch Jugendliche war eine Kokosmatte, mit welcher der Palmenstamm umwickelt war, in Brand gesetzt worden. Durch die Feuerwehr Germersheim erfolgen Löscharbeiten. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten die fraglichen Täter im Bereich des Stadtparks Fronte Lamotte festgestellt werden. Wenig erfreut über das Erscheinen der Polizei versuchten diese zu flüchten, konnten aber im Bereich August-Keiler-Straße gestellt werden. Es handelte sich um einen 15- bzw. 16-Jährigen aus Germersheim. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

