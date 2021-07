Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leinsweiler - Tageswohnungseinbruch

Leinsweiler (ots)

Am Montagmittag stiegen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Slevogtstraße in Leinsweiler ein und durchsuchten das Anwesen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 13:30 und 15:15 Uhr. Entwendet wurde nach dem bisherigen Ermittlungstand nichts. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

