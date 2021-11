Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm/Ennepetal/Gevelsberg- Polizei fahndet nach Taschendieben

Bild-Infos

Download

Schwelm/Ennepetal/Gevelsberg (ots)

Am 05.05.2021 wurde einer Frau in einer Supermarktfiliale in Schwelm die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. In dieser befand sich auch die EC-Karte. Als versucht wurde, die Karte erfolglos an einem Geldautomaten in Schwelm einzusetzen, wurde der Täter gefilmt. Die Bilder gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/schwelm-taschendiebstahl-computerbetrug

Am Mittag des 21.08.2021 kam es in Gevelsberg zu dem Diebstahl einer EC Karte, die in der Folge zahlreiche Male, überwiegend in Lidl-Filialen in unterschiedlichen Städten Nordrhein-Westfalens unberechtigt eingesetzt wurde. Einer der Täter wurde videografiert. Hier geht es zu den Bildern: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gevelsberg-taschendiebstahl-computerbetrug-1

Am 21.09.21 wurde in Ennepetal bei einem Einkauf die Geldbörse gestohlen. Als der Täter in Ennepetal an einem Geldautomaten Bargeld abhob, konnten auch von ihm Bilder aufgenommen werden. Die Bilder gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/ennepetal-taschendiebstahl-computerbetrug-0

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen?

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell