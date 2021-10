Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211011-2-pdnms schwerer Verkehrsunfall, Kosel

Kosel/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Kosel/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am Sonntag, 10.10.21, um 13.42 Uhr ereignete sich in Kosel, Gallbergring/Keesredder ein schwerer Verkehrsunfall. Beteiligt war ein 80 Jahre alter Pedelec-Fahrer und ein 23jähriger Autofahrer. Der Pedelec-Fahrer missachtete an der Einmündung die Regel "rechts vor links" und kollidierte mit dem vor-fahrtberechtigten PKW. Durch den Zusammenstoß erlitt der Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Kiel geflogen. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

