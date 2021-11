Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Altkleidercontainer in Flammen

Gevelsberg (ots)

Zwei nebeneinanderstehende Altkleidercontainer wurden am Montagmorgen, gegen 01:20 Uhr auf bisher nicht bekannte Weise in Brand gesetzt. Die Container standen an der Berchemallee unmittelbar angrenzend an ein Waldstück. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Hinweise zu dem/den Tätern liegen nicht vor.

