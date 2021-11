Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Handtasche aus Auto gestohlen

Gevelsberg (ots)

Unbekannte schlugen in der Nacht zu Sonntag die Scheibe der hinteren Tür eines an der Hagener Straße geparkten Mercedes ein. Das Fahrzeug war auf dem frei zugänglichen Gelände einer Waschstraße geparkt. Aus dem Auto entwendeten sie eine Handtasche, welche sich im Fußraum des Fahrzeugs befunden hat. In der Tasche befand sich Schmuck. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen bisher nicht vor.

