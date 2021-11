Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Alarm in Schule ausgelöst

Gevelsberg (ots)

Am Samstagnachmittag brachen ein oder mehrere unbekannte Täter durch ein Fenster in die Realschule an der Alten Geer ein. Die Täter hebelten das Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Der oder die Täter brachen auch im Inneren der Schule mehrere Türen auf und lösten den Einbruchalarm aus. Vermutlich flüchtete der Täter daraufhin durch eine Fluchttür. Als Beute erlangten sie ein Mobiltelefon, welches im Hausmeisterbüro gelagert wurde. Hinweise bezüglich der Täter gibt es bislang nicht.

