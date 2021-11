Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbruch am Ostlandring

Ennepetal (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Samstagmorgen bis Sonntagnachmittag in ein Einfamilienhaus am Ostlandring ein. Die Täter öffneten gewaltsam das Badezimmerfenster des Hauses und gelangten so in das Innere. Im Haus durchsuchten die Täter sämtliche Räume und durchwühlten die Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher unbekannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell