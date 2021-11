Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hattingen (ots)

Am Sonntag versuchten Unbekannte, in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 08:00 Uhr, in ein in der Königsberger Straße stehendes Mehrfamilienhaus einzubrechen. Die Täter versuchten die Wohnungstür der im siebten Obergeschoss liegenden Wohnung durch Hebeln zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Wie die Täter in das Haus gelangten, ist bisher unklar. Da das Öffnen der Tür nicht gelang, flüchteten die Täter unerkannt.

