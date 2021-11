Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Einbruch in Einfamilienhaus

Sprockhövel (ots)

Am Samstag, 13.11.2021, in der Zeit von 17:40 Uhr bis 21:50 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam über ein Erdgeschossfenster in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Sie erbeuteten unter anderem Kameraequipment und Schmuck.

