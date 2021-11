Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Prüm (ots)

Am Montag, den 01.11.2021, kam es gegen 02:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr nahe des Friedhofes in der Bahnhofstraße in Prüm. Infolge dessen wurde ein mittig auf der Fahrbahn aufgestelltes Verkehrszeichen des Kreisverkehrs beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Bei dem Unfallverursacher dürfte es sich um einen roten PKW handeln, welcher zuvor vermutlich auf dem Parkplatz gegenüber des Friedhofes abgestellt war und nun Unfallspuren an der Fahrerseite aufweisen könnte.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm unter der Tel.: 06551/942-0 in Verbindung zu setzen.

