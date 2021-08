Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Urspring - Motorradfahrer übersehen

Schwere Verletzungen erlitt ein Kradlenker am Mittwoch auf der B10.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der VW-Fahrer gegen 17.30 Uhr auf der B10. In Urspring bog er nach links ab. Den entgegenkommenden Motorradfahrer übersah er hierbei. Der 41-jährige Kradlenker konnte nicht mehr bremsen und die Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall stürzte der Motorradfahrer und erlitt schwere Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro

