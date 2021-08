Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Anhänger mit Mängeln

Am Mittwoch zog die Polizei einen landwirtschaftlichen Anhänger aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Die Polizeistreife sah das Traktorgespann gegen 8.15 Uhr in der Würzburger Straße fahren. Am Anhänger löste sich die Lauffläche von einem Reifen. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass an dem Anhänger ein Kennzeichen angebracht war, welches zu einem Auto gehörte. Aufgrund des verkehrsunsicheren Zustandes wurde dem 26-jährigen Fahrer die Weiterfahrt mit dem Hänger untersagt. Der musste stehen bleiben. Der Mann sieht auch einer Strafanzeige wegen Kennzeichenmissbrauch entgegen.

+++++++ 1500852

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell