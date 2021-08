Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Bauwagen und Hütte aufgebrochen

Unbekannte machten von Dienstag auf Mittwoch Beute bei Aufhausen.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden brachen Unbekannte eine Hütte und einen Bauwagen auf, die als Treffpunkte genutzt werden. An der Hütte brachen sie die Tür auf. Dort entwendeten sie Schnapsflaschen, Bargeld und Teile einer Musikanlage. Am dem Bauwagen brachen sie eine Wand auf und gelangten ins Innere. Hier nahmen sie ein technisches Gerät und zwei Wildkameras mit. Das Polizeirevier Geislingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenomen.

+++++++ 1501051

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

