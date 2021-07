Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Radfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am 14.07.2021, gegen 06:50 Uhr, fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Strandweg aus Richtung Bremmenweg kommend. Zur gleichen Zeit fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Auto auf dem Strandweg von der Langgartenstraße kommend in Fahrtrichtung Mittelpartstraße. An der Einmündung Strandweg stießen beide Verkehrsteilnehmer zusammen. Um den Zusammenstoß zu vermeiden, versuchte der 57-Jährige zwar noch mit seinem Auto nach links auszuweichen, schaffte es jedoch nicht mehr, so dass der 39-Jährige mit seinem Fahrrad frontal gegen die linke Fahrzeugfront des Autos fuhr. Er stürzte und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden, am Auto wurde die Motorhaube beschädigt und die Windschutzscheibe zersplitterte.

