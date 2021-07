Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennendes Auto

Ludwigshafen (ots)

Am 14.07.2021, gegen 08:10 Uhr, fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Ford auf der Kärntner Straße in Richtung Maudacher Straße als das Auto plötzlich anfing zu qualmen, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes. Nachdem der Fahrer daraufhin an die Seite gefahren und ausgestiegen war, geriet das Auto in Vollbrand und brannte komplett aus. Da es zu einer starken Rauchentwicklung im Bereich des neben dem Auto stehenden Mehrfamilienhauses kam, wurden die Bewohner evakuiert. Das Auto wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Es gab weder Verletzte noch entstand ein Gebäudeschaden.

Der Schaden an dem ausgebrannten Auto beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Während der Einsatzmaßnahmen musste kurzzeitig die Kärntner Straße in beide Richtung gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell