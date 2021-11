Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Wohnungseinbruch

Sprockhövel (ots)

Am Samstag, 13.11.2021, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 19:45 Uhr, warfen unbekannte Täter das Küchenfenster einer Wohnung in einem Zweifamilienhaus in der Unteren Schwenke ein und durchsuchten die Wohnung. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell