Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht

Hattingen (ots)

Am Freitag, 10.11.21, gegen 05:15 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Hattinger mit seinem Krad die Bahnhofstr. in Hattingen. In Höhe der Hausnummer 69, touchierte ihn ein bisher unbekannter PKW, sodass der Kradfahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der/die bisher unbekannte Fahrzeugführer (-in) entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Kradfahrer suchte selbständig ein Krankenhaus auf. Hinweise auf den/die Verursacher (-in)liegen nicht vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell