Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Motorradfahrerin durch ungesicherte Ladung leicht verletzt

Hattingen (ots)

Ein 58-jähriger Sprockhöveler führ am Mittwochmittag mit seinem Trecker auf der Bredenscheider Straße in Richtung Sprockhövel. Im Einmündungsbereich zur alten Poststraße verlor er aufgrund der unebenen Fahrbahn ein Bauteil, welches er an seiner Fahrzeugfront für die landwirtschaftliche Tätigkeit benötigt. Ein im Gegenverkehr fahrender Motorradfahrer konnte dem herabgefallenden Teil nicht mehr ausweichen und wurde am Bein leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

