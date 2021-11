Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Einbruch in Mehrfamilienhaus

Herdecke (ots)

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 08:00 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Rostesiepen ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten in die Wohnung. Als Beute nahmen sie eine Spielekonsole und ein Smartphone.

