Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Versuchter Einbruch im Stefansbachtal

Gevelsberg (ots)

In der Zeit vom 08.11 bis zum 09.11. versuchten Unbekannte in mehrere Container einzubrechen, die am Stefansbachtal in Höhe des Stadions abgestellt waren. Die Täter versuchten die Türen der Container aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

