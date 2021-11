Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Fahrer unter Drogeneinfluss in Verkehrskontrolle geraten

Breckerfeld (ots)

Am Montagmittag, gegen 12:00 Uhr, führte die Polizei eine Verkehrskontrolle auf der Frankfurter Straße durch. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein 19-jähriger Hagener in einem Kleintransporter angehalten und kontrolliert. Hierbei fiel den Beamten auf, dass der Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Test bestätigte dies. Der 19-Jährige wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

