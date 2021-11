Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Unfall mit zwei leicht verletzten Personen auf Oberwengerner Straße

Wetter (ots)

Am 07.11.2021, gegen 14:20 Uhr, befuhr eine 74-jährige aus Remscheid die Voßhöfener Straße in in Fahrtrichtung Oberwengerner Straße. An der Kreuzung wollte die Seniorin nach rechts abbiegen, übersah aber während des Abbiegevorgangs das von links kommende Fahrzeug einer 25-jährigen Frau aus Wetter. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich das Fahrzeug der Remscheiderin drehte und gemeinsam mit dem anderen beteiligten Pkw in der Leitplanke zum Stehen kam. Beide Beteiligte verletzten sich leicht und wurden in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Das Kind der 25-Jährigen auf dem Rücksitz des Fahrzeugs verblieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der durch den Unfall verursachten Schäden nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

