Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Räuberischer Diebstahl im Supermarkt mit anschließender Festnahme

Hattingen (ots)

Am Samstagabend (06.11.), gegen 20 Uhr, kam es in einem ortsansässigen Supermarkt in der Große Weilstraße zu einem versuchten räuberischen Diebstahl. Ein 40-jähriger Hattingen fuhr zunächst mit einem Einkaufswagen ein Weinregal um und war daraufhin im Begriff mehrere Spirituosen zu entwenden. Als der Diebstahl einem Mitarbeiter auffiel, hielt dieser gemeinsam mit dem Ladendetektiv der Filiale sowie weiteren Kolleg*innen den körperlich Widerstand leistenden Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei fest. Im Rahmen der Identifikation des Beschuldigten stellte sich heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag. Zur Vollstreckung dieses Haftbefehls wurde er von den Beamten vor Ort festgenommen und der Polizeiwache Hattingen zugeführt.

