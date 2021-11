POL-ME: Kurzzeitiger Stromausfall: Zwei Unfälle in kurzer Zeit - Langenfeld - 2111027

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

In Langenfeld hat es am Mittwochabend (3. November 2021) innerhalb kurzer Zeit zwei Autounfälle mit hohem Sachschaden gegeben. Eine Person wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. In beiden Fällen waren zur Unfallzeit nach einem kurzzeitigen Stromausfall die Ampelanlagen außer Betrieb.

Das war geschehen:

Gegen 20:10 Uhr war eine 25-jährige Leverkusenerin mit ihrem Ford Ka von der Albert-Einstein-Straße auf die Kölner Straße abgebogen, ohne dabei auf eine vorfahrtberechtigte 21-jährige Monheimerin zu achten, die mit ihrem VW Polo über die Kölner Straße in Richtung Langenfelder Innenstadt unterwegs war. Beide Autos wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, sodass die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Die 21-Jährige wurde bei dem Unfall leicht an der Hand verletzt, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung. Die Leverkusenerin verblieb unverletzt.

Nur wenige Minuten später, gegen 20:20 Uhr, ereignete sich dann ein weiterer Verkehrsunfall in Langenfeld - diesmal an der Richrather Straße auf Höhe des Winkelswegs. Hier war eine 27-jährige Frau aus Haan mit ihrem Toyota Aygo über die Richrather Straße in Richtung Richrath gefahren. Dabei missachtete sie nach aktuellem Stand der Unfallermittlungen einen von rechts vom Winkelsweg anfahrenden vorfahrtberechtigten Skoda Octavia eines 55-jährigen Langenfelders. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda dann noch in den Ford Fiesta eines 64-jährigen Langenfelders geschoben, welcher über die Richrather Straße in entgegengesetzte Richtung unterwegs war.

Sowohl der Toyota als auch der Skoda wurden bei dem Unfall total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Fiesta wurde nur im Bereich des vorderen Stoßfängers leicht beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Unfallschaden auf eine Summe von deutlich über 40.000 Euro.

Unterdessen blieben alle drei Unfallbeteiligten laut eigenen Angaben unverletzt. Jedoch wurde die 27-jährige Unfallverursacherin aus Haan vorsorglich für weitere Untersuchungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei stellt klar:

Bei einer ausgefallenen Ampelanlage gilt für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer besondere Vorsicht. In den allermeisten Fällen weisen Verkehrsschilder auf die entsprechenden Vorfahrtsregeln hin - sollte dies nicht der Fall sein, gilt "rechts vor links".

