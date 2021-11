Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrrad in Brand gesetzt - Die Polizei ermittelt - Hilden - 2111025

Mettmann (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochabend (3. November 2021) gegen 20 Uhr ein Damenfahrrad in Hilden angezündet.

Das war geschehen:

Gegen 20 Uhr bemerkten Anwohner, dass ein mintgrünes Damenfahrrad mit einem Kindersitz vor einem Mehrfamilienhaus an der Lortzingstraße in Hilden auf Höhe der Hausnummer 65 brannte. Das Feuer konnte durch die Anwohner selbstständig mit einem Feuerlöscher schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Die Fassade des Hauses, vor dem das Rad stand, blieb unbeschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.

Die Polizei in Hilden fragt: Wer hat gegen 20 Uhr auf der Lortzingstraße ungewöhnliche Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu möglichen Tätern machen? Hinweise nimmt die Wache in Hilden unter der Telefonnummer 02103 898-6410 entgegen.

Hinweis: In der Nacht zu Donnerstag hat in Langenfeld-Reusrath ebenfalls ein Damenfahrrad gebrannt, wie die Polizei in einer eigenen Pressemitteilung berichtete. Die Polizei geht aktuell von keinem Tatzusammenhang aus.

