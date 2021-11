Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pkw mit vier Personen besetzt kommt von der Fahrbahn ab

Sprockhövel (ots)

Ein 34-jähriger Sprockhöveler befuhr am Samstag Abend, dem 06.11.2021, gegen 20:35 Uhr, mit einem Pkw (BMW, 5er), die Bergstraße in Sprockhövel in Fahrtrichtung Hattingen. In dem Pkw befanden sich außerdem ein 58-jähriger Mann und zwei Frauen im Alter von 54 und 34 Jahren als Beifahrer. Der BMW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpfosten, eine Laterne, überquerte über den Grünstreifen die Einmündung "Alte Bergstraße" und kommt schließlich auf einem dort gelegenen Grundstück zum Stillstand. Das Fahrzeug lag auf der Seite, eingeklemmt zwischen Bäumen und einem Carport. Außerdem wurde dadurch ein unbesetzter geparkter Pkw beschädigt. Alle vier Insassen konnten sich eigenständig aus dem verunfallten Pkw befreien und wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 34-jährige Fahrzeugführer willigte vor Ort noch in einen freiwilligen Atemalkoholtest ein. Dieser verlief positiv, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

