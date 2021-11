Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Tageswohnungseinbruch

Sprockhövel (ots)

Am Samstag, den 06.11.2021, zwischen 07:45 Uhr und 20:30 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter mittels Aufhebeln der Balkontür gewaltsam in eine Wohnung im ersten Obergeschoß in der Schmiedestr. ein. Es wurde Beute in Form von Schmuck gemacht. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen

