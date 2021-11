Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Erdgeschosswohnung

Hattingen (ots)

Am Donnerstag brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18:15 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße ein. Der oder die Täter gelangten über den rückwärtigen Balkon der Erdgeschosswohnung an die Scheibe des Wohnzimmerfensters und schlugen diese mittels eines Kieselsteines ein. Anschließend griffen sie durch das Loch, öffneten das Fenster und stiegen in die Wohnung ein. Vermutlich wurden die Täter gestört, als der Geschädigte in seine Wohnung zurückkehren wollte und sie flüchteten unerkannt und ohne Beute.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell