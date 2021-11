Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Zeugen nach Unfallflucht auf dem Westender Weg gesucht!

Herdecke (ots)

Gegen 17:30 Uhr wurde am Mittwochnachmittag eine 19- jährige Fußgängerin auf dem Westender Weg durch die Fahrerin eines BMW Cabrios leicht verletzt, die Pkw Fahrerin flüchtete vom Unfallort. In Höhe der Bushaltestelle Eicklohweg wollte die 19-Jährige die Fahrbahn überqueren, als sie von dem aus Richtung Am Berge kommenden BMW erfasst wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte das Fahrzeug, trotz bereits einsetzender Dämmerung, kein Abblendlicht eingeschaltet. Die 19-Jährige stürzte bei dem Zusammenstoß zu Boden und die Fahrerin des BMW hielt kurz ihr Fahrzeug an, setzte dann jedoch sofort die Fahrt fort, ohne sich um die leicht verletzte Herdeckerin zu kümmern. Die junge Frau verständigte daraufhin eine Angehörige, die sie in das nahegelegene Krankenhaus brachte, um ihre Verletzungen zu versorgen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein schwarzes BMW Cabriolet gehandelt haben. Die Fahrerin kann als

-etwa 20-25 Jahre jung -europäischer Typ -blondes Haar -schlank

beschrieben werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen, oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02335-91667000 entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell