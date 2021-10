Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Jugendliche Fußgängerin bei Unfall verletzt

Pkw entfernt sich unerlaubt vom Ort

Neubrandenburg (ots)

Am 18.10.2021 gegen 16:30 Uhr lief eine 17-jährige Jugendliche in Neubrandenburg entlang der Ravensburgstraße in Richtung Sponholzer Straße. Zeitgleich befuhr ein Pkw die Ravensburgstraße in gleiche Richtung. Als der Pkw in die Beseritzer Straße einbiegen und die Fußgängerin diese überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Hierbei zog sich die Jugendliche Prellungen an Knie und Rücken zu und gilt als leichtverletzt. Der Pkw verließ hingegen den Unfallort ohne seine Personalien zu hinterlassen oder sich nach dem Zustand der Fußgängerin zu erkundigen.

Den zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg sagt sie, dass es sich bei dem Fahrzeug um eine Mercedes A-Klasse mit Neubrandenburger Kennzeichen gehandelt haben soll. Geführt wurde der Pkw von einer vermeintlich männlichen Person.

Die Polizei bittet den Fahrer des Mercedes sich im Polizeihauptrevier zu melden. Darüber hinaus werden Zeugen des Unfalls ebenfalls um Kontaktaufnahme unter 0395/55825224 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de gebeten.

