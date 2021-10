Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Transporterfahrer verunfallt auf der BAB 20

BAB 20/ AS Neubrandenburg Ost (ots)

Am Morgen des heutigen 20.10.2021 ereignete sich auf der BAB 20, zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Ost und Friedland in Fahrtrichtung Berlin, ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Transporter, dessen Fahrzeugführer leicht verletzt wurde.

Der 62-jährige deutsche Fahrer des Transporters und eines mit Holz beladenen Anhängers befuhr gegen 08:55 Uhr die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin, als sich der Anhänger kurz hinter der Anschlussstelle Neubrandenburg Ost aufschaukelte und auf der Fahrbahn querstellte. Das Fahrzeuggespann kam in der weiteren Folge am rechten Fahrbahnrand zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Neubrandenburg. Der Schaden wird mit 12.000 EUR beziffert.

Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbeigeleitet, da nur der rechte Fahrstreifen gesperrt wurde. Das Fahrzeuggespann war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Reinigung der Fahrbahn erfolgte durch die Autobahnmeisterei Gliencke.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell