Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Mann entreißt einer 40-Jährigen ihren Beutel und flieht mit deren Handy

Neubrandenburg (ots)

Am 19.10.2021 hielt sich eine 40-jährige Neubrandenburgerin gegen 11:50 Uhr in Neubrandenburg in der Nähe des Datzecenters auf und war auf dem Weg zu ihrer Wohnanschrift, als ihr ein 44-jähriger Mann entgegenkam. Als sich beide begegneten versuchte er der Frau den mitgeführten Stoffbeutel zu entreißen. Beide zerrten an dem Beutel und die Frau ließ diesen schließlich los. Unter lautem Geschrei folgte die Frau dem Mann, der mit seiner Beute in Richtung Mudder-Schulten-Straße flüchtete. Ein 35-Jähriger, der auf die Frau aufmerksam wurde, lief in ihre Richtung, um ihr zu helfen. Beide konnten beobachten, wie der Flüchtende etwas aus dem Beutel entnahm und diesen wegwarf. Darüber hinaus konnten sie beobachten wie er ein Mehrfamilienhaus in der Nähe betrat.

Nach bisherigen Erkenntnissen der alarmierten Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg entnahm der Mann das Mobiltelefon der Frau. Er konnte im Bereich des Tatorts nicht mehr angetroffen werden. Dennoch liegen den Ermittlern des Kriminalkommissariats Neubrandenburg Anhaltspunkte auf die Identität des Täters vor. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Raubes erstattet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell