Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210614.5 Itzehoe: Alkoholisiert auf dem Mofa unterwegs

Itzehoe (ots)

Freitagmittag hat eine Streife in Itzehoe die Trunkenheitsfahrt eines Mannes beendet. Er war alkoholisiert auf einem Mofa unterwegs und wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Um 13.10 Uhr entschlossen sich Beamte in der Schenefelder Chaussee, den Fahrer eines Motorrollers zu überprüfen. In Höhe der Hausnummer 80 stoppten die Einsatzkräfte den Verkehrsteilnehmer und nahmen bei ihm trotz des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes Atemalkoholgeruch war. Ein erst kürzlich getrunkenes Bier sei hierfür verantwortlich, so der 79-Jährige. Der Mann absolvierte daraufhin freiwillig einen Atemalkoholtest, der ein Ergebnis von 1,13 Promille lieferte. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe bei dem Senior an und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

